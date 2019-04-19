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Rusya’nın Buryatya Cumhuriyeti’nde yer alan Ulaan Üde şehrindeki bir otelde, yavru ayıların beslendiği ihbarı üzerine polis otele baskın yaptı. Otelde arama yapan polisler, bahçede hazırlanmış özel bir bölümde yaklaşık 4 aylık olan iki ayı yavrusu buldu. Yavru ayıların, otelin sahibine ait olduğu belirlendi.