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Polisi şaşkına çeviren ihbar: Otelde ayı var 19 Nisan 2019, Cuma (DHA)

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Haber görseli
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Rusya'da bir otel sahibinin otelinde iki yavru ayı beslediği ihbarı üzerine harekete geçen polis, otele baskın yaptı. Teslim alınan yavru ayılar yetkililere teslim edildi, otel sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.