Polisi şaşkına çeviren ihbar: Otelde ayı var
Polisi şaşkına çeviren ihbar: Otelde ayı var
19 Nisan 2019, Cuma
(DHA)
2
Rusya'da bir otel sahibinin otelinde iki yavru ayı beslediği ihbarı üzerine harekete geçen polis, otele baskın yaptı. Teslim alınan yavru ayılar yetkililere teslim edildi, otel sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.
/Archive/2019/4/19/1353690_resource/41840BD5-B64B-4670-9826-5BF5D01252F3_29466394.jpg
3
Rusya’nın Buryatya Cumhuriyeti’nde yer alan Ulaan Üde şehrindeki bir otelde, yavru ayıların beslendiği ihbarı üzerine polis otele baskın yaptı. Otelde arama yapan polisler, bahçede hazırlanmış özel bir bölümde yaklaşık 4 aylık olan iki ayı yavrusu buldu. Yavru ayıların, otelin sahibine ait olduğu belirlendi.
/Archive/2019/4/19/1353690_resource/284C09BF-338D-4039-9708-2E0D015FDAC9_29466393.jpg
4
Polis ve vahşi yaşamı koruma yetkilileri tarafından koruma altına alınan ayı yavruları, Zabaykalski Özerk Bölgesi’nde bulunan hayvan bakım merkezine götürüldü. Yapılacak işlemlerin ardından doğaya salınıp salınmayacaklarına kara verilecek.
/Archive/2019/4/19/1353690_resource/A12BBC44-F4DC-403C-83F2-E82C9E453071_29466390.jpg
5
Polis yetkilileri, yasadışı olarak hayvanları otelde bulunduran adam hakkında soruşturma başlattı.
/Archive/2019/4/19/1353690_resource/4BEAFC69-0D08-426D-83CF-353C5793F69B_29466391.jpg