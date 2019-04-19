Londra'daki çevrecilerin eyleminde gözaltı sayısı 600 oldu
Londra'daki çevrecilerin eyleminde gözaltı sayısı 600 oldu
19 Nisan 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
1
Çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion’ın Londra'nın merkezi yerlerinde gerçekleştirdiği işgal eylemleri 5'inci gününde devam ederken, gözaltına alınan eylemci sayısı 600’ü aştı.
/Archive/2019/4/19/1353859_resource/20190419_2_36067609_43714716_Web.jpg
/Archive/2019/4/19/1353859_resource/20190419_2_36067609_43714717_Web.jpg
/Archive/2019/4/19/1353859_resource/20190419_2_36067609_43714718_Web.jpg
/Archive/2019/4/19/1353859_resource/20190419_2_36067609_43714719_Web.jpg
/Archive/2019/4/19/1353859_resource/20190419_2_36067609_43714720_Web.jpg
/Archive/2019/4/19/1353859_resource/20190419_2_36067609_43714721_Web.jpg
/Archive/2019/4/19/1353859_resource/20190419_2_36067609_43714722_Web.jpg
/Archive/2019/4/19/1353859_resource/20190419_2_36067609_43714723_Web.jpg
/Archive/2019/4/19/1353859_resource/20190419_2_36067609_43714724_Web.jpg