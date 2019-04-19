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Londra'daki çevrecilerin eyleminde gözaltı sayısı 600 oldu 19 Nisan 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion’ın Londra'nın merkezi yerlerinde gerçekleştirdiği işgal eylemleri 5'inci gününde devam ederken, gözaltına alınan eylemci sayısı 600’ü aştı.
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