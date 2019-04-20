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Yavaş, son Belediye Meclis toplantısında, belediyeye ait birçok şirketi tasviye edeceğini açıklayarak, "Bundan sonra mümkün olduğu kadar belediyenin ihalelerini belediye kendisi yapacak. Hiçbir şekilde işçi çıkarmadan o işçilerin devrini sağlayacağız" dedi.