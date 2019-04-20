Mansur Yavaş'tan önemli değişiklik
Mansur Yavaş'tan önemli değişiklik
20 Nisan 2019, Cumartesi
cumhuriyet.com.tr
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Yerel seçimlerin ardından mazbatasını alarak göreve başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de belediyenin sitesinede eksik olan Ankara silüetini tamamladı.
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Sitenin ana sayfa ekranına Atatürk görselinin yanı sıra Ankara'nın simgesi olan Anıtkabir de eklendi.
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Yavaş, göreve geldiğinden bu yana Belediye Meclis toplantılarını halka açtı.
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Ayrıca Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Osmanlıspor'a sağlanan para kaynağını kesti.
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Yavaş, son Belediye Meclis toplantısında, belediyeye ait birçok şirketi tasviye edeceğini açıklayarak, "Bundan sonra mümkün olduğu kadar belediyenin ihalelerini belediye kendisi yapacak. Hiçbir şekilde işçi çıkarmadan o işçilerin devrini sağlayacağız" dedi.