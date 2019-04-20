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Mansur Yavaş'tan önemli değişiklik 20 Nisan 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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Yerel seçimlerin ardından mazbatasını alarak göreve başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de belediyenin sitesinede eksik olan Ankara silüetini tamamladı.
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Sitenin ana sayfa ekranına Atatürk görselinin yanı sıra Ankara'nın simgesi olan Anıtkabir de eklendi.