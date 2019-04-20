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Burcu Çetinkaya Bucak başörtüsünü neden çıkardığını açıkladı 20 Nisan 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
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Haber görseli
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Milli rallici Burcu Çetinkaya Bucak, 6 yıl önce aldığı bir kararla tesettüre girmişti. Bucak, Instagram hesabı üzerinden saçları açık at binerken bir videosunu yayınlayıp, başörtüsünü çıkardığını takipçileriyle paylaşmıştı. Bugün HaberTürk TV'de Oylum Talu'nun sorularını yanıtlayan Burcu Çetinkaya, evliliği ve neden başörtüsünü çıkardığını anlattı.

İşte Burcu Çetinkaya Bucak'ın açıklamaları: