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Bu konu kişi ile Allah arasında olmalı. Altı sene önce de böyle düşünüyordum. Bir süre konuşmak istemedim. Kendilerince yorumlar yapıldı, yanlış yanlış yorumlar yaptılar. Bu benim yolculuğum. Başörtüsüyle devam edebilmeyi çok isterdim ama gücüm yetmedi. Başörtüsüne saygısızlık yapmam istemem. Ben bu kararı bir sene düşündüm.