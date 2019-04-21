Milli beraberliğe saldırı: Muhalefeti düşman gösteren zihniyetin sonucu
Milli beraberliğe saldırı: Muhalefeti düşman gösteren zihniyetin sonucu
21 Nisan 2019, Pazar
cumhuriyet.com.tr
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradı.
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Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya avukatlar, siyasiler ve yurttaşlar tepki gösterdi.
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Sosyal medyada yer alan o tepkiler şöyle:
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