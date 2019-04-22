Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracı, saldırı sonrası bu hale geldi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracı, saldırı sonrası bu hale geldi
22 Nisan 2019, Pazartesi
DHA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cenaze töreninde uğradığı saldırı sırasında, makam aracı da hasar gördü.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cenaze töreninde uğradığı saldırı sırasında, makam aracı da hasar gördü.
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Kalabalığın tekmelerle vurup taş attığı Kılıçdaroğlu'nun makam aracının camları kırıldı.
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İçinde atılan taşların da bulunduğu araç, CHP Genel Merkezi'nin otoparkına çekildi.
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