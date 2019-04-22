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Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracı, saldırı sonrası bu hale geldi 22 Nisan 2019, Pazartesi DHA

Haber görseli
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cenaze töreninde uğradığı saldırı sırasında, makam aracı da hasar gördü.
Haber görseli
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cenaze töreninde uğradığı saldırı sırasında, makam aracı da hasar gördü.