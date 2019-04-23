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Kardeşinin daha önce 5 kez daha aynı şekilde çöp biriktirdiğini söylen, Cemalettin Bıyık, "Bu çöpleri gece bisikletiyle dolaşarak topluyor. Dana önce de aynı şekilde çöp biriktirmişti. Psikolojik rahatsızlığı var, tedavi ettirmek istiyoruz" dedi.

Boşaltılan ev daha sonra kireçlerenek kapatıldı.

