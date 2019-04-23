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Evden 2 kamyon çöp çıkarıldı 23 Nisan 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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Adana'da 3 katlı müstakil binanın son katında çöp biriktiren Habip Bıyık'ın (52) evi belediye ekipleri tarafından 5'inci kez tahliye edildi. Evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.
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Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ailesinden ayrı yaşayan Habip Bıyık, psikolojik sorunlarından dolayı evinde çöp biriktirmeye başladı. Pis kokudan rahatsız olan vatandaşlar, polisi ve belediye ekiplerini aradı.