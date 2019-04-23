Ünlü isimlerin mesajları: Küçük miçomla 23 Nisan bir başka güzel
Ünlü isimlerin mesajları: Küçük miçomla 23 Nisan bir başka güzel
23 Nisan 2019, Salı
cumhuriyet.com.tr
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Ünlü isimler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya üzerinden kutladı.
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