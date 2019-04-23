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Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Halil Efe Kaya’ya ilk icraatı ve ilerde ne olmak istediği soruldu. Kaya, "Eyüpsultan’da yıkım kararı çıkmış bir okul var. Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu. Bu okulun yapımına katkı sunmak istiyoruz. İlerde de öğretmen olmak istiyorum” dedi. İmamoğlu daha sonra makamında kabul ettiği diğer çocukların da taleplerini tek tek dinleyerek, bu taleplerin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olacağını kaydetti.