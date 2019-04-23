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Ekrem İmamoğlu koltuğunu ortaokul öğrencisine devretti 23 Nisan 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin farklı ilçelerindeki okullardan gelen öğretmen ve öğrencileri makamında kabul ederek bir süre görüştü. İmamoğlu daha sonra makam koltuğunu Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Halil Efe Kaya’ya devretti.
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Makamda kısa bir açıklama yapan Kaya, çocukların sağlıklı bir çevrede yaşamaları için çevre temizliğine hassasiyet göstereceklerini, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak içinde kentin 4 bir yanına kültür sanat merkezlerinin açacaklarını söyledi. Daha sonra telefonla özel kalem müdürünü arayan Halil Efe Kaya, Eyüpsultan’da yapılması planlanan parklarla ilgili raporu hafta başı makamında beklediğini söyledi.