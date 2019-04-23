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Atlas Yardım Derneği 1500 çocukla bayram kutladı 23 Nisan 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atlas Yardım Derneği ve gönüllüleri Ataşehir'de çocuklar için bir kutlama düzenledi.
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Atlas Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Altındaş'ın koordinasyonunda yapılan şenlik kutlamalarında 1500 çocuk dondurma, pizza ve balonlarla sokakta gönüllerince bayram kutladı.