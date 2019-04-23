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KARİKATÜRİSTLER ÇOK ZOR BİR İŞ YAPIYOR



Aslı Alpar konuşmasında “Öncelikle Karikatür Atölyesi’ne teşekkür ediyorum. Çok zor bir iş yapıyorlar. Karikatür diğer sanatlar gibi maddi getirisi çok olan bir sanat değil. İnsanlar evlerine resim alır ama karikatür almayı tercih etmezler. Başka bir kültürün konusudur karikatür. Sıkıntılı dönemlerde karikatür çıkışa geçer ama mecralar daralınca çizerlerin işi çok zorlaşıyor. Çünkü geçimlerini sağlamak zorundalar. Çoğu çizer başka işler yapıp geçimini sağlamaya çalışıyor. Ama Karikatür Atölyesi sadece bu işi yaparak ayakta durmaya çalışıyor. Bu nedenle zor bir iş yapıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca iki teşekkürüm var. Birincisi aileme. Beni olduğum gibi kabul ettikleri için anneme, kardeşime ve eşime. İkinci teşekkürümde çizgilerime yön veren ve bakış açımı genişleten tüm yol arkadaşlarıma.” dedi.



Aslı Alpar’ın sergisi 9 Mayıs tarihine kadar Karikatür Atölyesi’nde izlenebilir.



Adres: Konur 1 Sk. Pınar Apt. 19/6 Kızılay/ANKARA