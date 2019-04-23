Aslı Alpar sergisi büyük ilgiyle açıldı 23 Nisan 2019, Salı cumhuriyet.com.tr
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Karikatürist Aslı Alpar’ın Karikatür Sergisi Ankara izleyicisinin yoğun ilgisiyle açıldı. Toplumsal konulara bakışındaki farklılık ve anlatım diliyle anlatan sanatçıyı sevenleri yalnız bırakmadı.
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DUYARLI ÇİZGİLERİN SAHİBİ BİR İNSAN
Açılış konuşmasında Atölye Kurucusu Emre Yılmaz “Yine harika bir kalabalıkla karşı karşıyayız. Karikatür Atölyemizin on ikinci sergisi oldu. Heyecanla bu günü bekliyorduk. Aslı’yı hepiniz tanıyorsunuz. Yeni kuşaktan oldukça takipçisi olan ve duyarlı çizgilerin sahibi bir insan. Çizgilerine, işlediği konulara ve bakış açısına hayran olmamak mümkün değil. Kendisine ve ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Açılış konuşmasında Atölye Kurucusu Emre Yılmaz “Yine harika bir kalabalıkla karşı karşıyayız. Karikatür Atölyemizin on ikinci sergisi oldu. Heyecanla bu günü bekliyorduk. Aslı’yı hepiniz tanıyorsunuz. Yeni kuşaktan oldukça takipçisi olan ve duyarlı çizgilerin sahibi bir insan. Çizgilerine, işlediği konulara ve bakış açısına hayran olmamak mümkün değil. Kendisine ve ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.