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Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü 24 Nisan 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi.
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Çanakkale'deki anlayışın ve düşüncenin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğine inandığını ifade eden Ersoy, "Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün çabalarına rağmen, birilerinin inatla görmek istemediği insanlık değerlerini, birbirleriyle savaşırken gören ve gönüllerinde karşılıklı anlayış ve saygıyı yeşerten atalarımızın bir asır önce verdiği mesajı bütün dünyanın anlamasını umut ediyorum. Ebediyete uğurladığımız tüm şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.