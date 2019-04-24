Linç sırasında zarar gören araç parti bahçesine çıkarıldı
Linç sırasında zarar gören araç parti bahçesine çıkarıldı
24 Nisan 2019, Çarşamba
Mahmut Lıcalı
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta organize bir şekilde lince uğradığı anda saldırganların taşla saldırdığı makam aracı parti genel merkezinin bahçesine çıkarıldı.
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Aracın camlarının kırıldığı görülürken saldırganların attığı taşlar da hala aracın içinde yer alıyor.
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