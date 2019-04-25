Tuvana Türkay: Geçmişi sormayın, kısmetim açılsın
Tuvana Türkay: Geçmişi sormayın, kısmetim açılsın
25 Nisan 2019, Perşembe
cumhuriyet.com.tr
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Önceki akşam 'Ağır Romantik' filminin yönetmeni, yapımcısı ve oyuncuları Tuvana Türkay ve Onur Tuna, Arnavutköy'deki bir balıkçıda akşam yemeği yedi. Türkay, eski aşkı Alper Potuk'un sorulması üzerine, "Geçmişi sormayalım da benim bir kısmetim açılsın" yanıtını verdi...
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Habertürk'ün haberine göre; keyifli geçen yemek sonrası basın mensuplarına poz veren oyuncular, çekimlerin mayıs ayında başlayacağını söyledi.
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"GEÇMİŞİ SORMAYIN, KISMETİM AÇILSIN"
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanan derbide Alper Potuk’un son dakikada kaçırdığı gol sonrası sarı lacivertli futbolcunun 5. kez ayrıldığı eski sevgilisi Tuvana Türkay, kaçan golün hemen ardından sosyal medya hesabından gülerken bir fotoğrafını üzerine 'gülen yüz' emojisi koyup paylaşmıştı. Muhabirlerin konu ile ilgili soruları karşısında güzel oyuncu Tuvana Türkay, "Geçmişi sormayalım da benim bir kısmetim açılsın" diyerek cevap verdi.
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