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Tuvana Türkay: Geçmişi sormayın, kısmetim açılsın 25 Nisan 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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Önceki akşam 'Ağır Romantik' filminin yönetmeni, yapımcısı ve oyuncuları Tuvana Türkay ve Onur Tuna, Arnavutköy'deki bir balıkçıda akşam yemeği yedi. Türkay, eski aşkı Alper Potuk'un sorulması üzerine, "Geçmişi sormayalım da benim bir kısmetim açılsın" yanıtını verdi...
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Habertürk'ün haberine göre; keyifli geçen yemek sonrası basın mensuplarına poz veren oyuncular, çekimlerin mayıs ayında başlayacağını söyledi.