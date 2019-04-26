Britney Spears rehabilitasyonu tamamladı ama iyileşemedi
Britney Spears rehabilitasyonu tamamladı ama iyileşemedi
26 Nisan 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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Bir rehabiltasyon merkezinde ruhsal tedavi gören Britney Spears, bir aylık tedaviyi tamamlasa da tam olarak iyileşemedi. Spears’ın ilaç kullanmaya devam edeceği belirtildi.
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Britney Spears 30 günlük rehabilitasyonu tamamladı. TMZ, bir ay önce ruhsal tedavi merkezine yatan 37 yaşındaki şarkıcının henüz tamamen iyileşmediğini belirtti.
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Spears’ın psikolojik sorunları babasının ciddi hastalığıyla birlikte baş gösterdi. Rehabilitasyona girmesinden iki ay önce Spears, babasının ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir kolon hastalığına yakalandığını belirterek, “Şanslı ki hayatta kaldı ama daha tedavide çok yolu var” demişti.
TMZ’nin haberine göre doktorların Spears’a verdiği ilaç karışımları onu iyileştirmekten ziyade durumunun daha da kötüleşmesine yol açtı. Ünlü şarkıcı da ilaçları almayı kesti.
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Bazı kaynaklar Spears’ın ilaçlarını doğru şekilde kullanmadığını, kendi kafasına göre bir yol izlediğini, bu nedenle tam olarak iyileşemediğini iddia etti.
Taburcu olan Spears’ın doktorlarının yazdığı ilaçları kullanmaya devam edeceği öğrenildi.
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Paskalya Bayramı’nda erkek arkadaşı Sam Asghari ile birlikte görülen Spears’ın perişan hali dikkatlerden kaçmamış, ünlü şarkıcının psikolojik sorunlarını henüz aşamadığı konuşulmuştu.
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Beverly Hills’teki Montage Otel’den çıkarken görülen Spears, kolon hastalığı tedavisi gören babası nedeniyle zor zamanlar geçirdiğinden, ocak ayında ‘Domination’ adlı turnesine babasına destek olmak için ara vermişti.
Spears, babası için sosyal medyada da duygusal bir mesaj paylaşmış, “İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu” demişti.