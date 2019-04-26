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Spears’ın psikolojik sorunları babasının ciddi hastalığıyla birlikte baş gösterdi. Rehabilitasyona girmesinden iki ay önce Spears, babasının ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir kolon hastalığına yakalandığını belirterek, “Şanslı ki hayatta kaldı ama daha tedavide çok yolu var” demişti.



TMZ’nin haberine göre doktorların Spears’a verdiği ilaç karışımları onu iyileştirmekten ziyade durumunun daha da kötüleşmesine yol açtı. Ünlü şarkıcı da ilaçları almayı kesti.

