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Britney Spears rehabilitasyonu tamamladı ama iyileşemedi 26 Nisan 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Bir rehabiltasyon merkezinde ruhsal tedavi gören Britney Spears, bir aylık tedaviyi tamamlasa da tam olarak iyileşemedi. Spears’ın ilaç kullanmaya devam edeceği belirtildi.
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Britney Spears 30 günlük rehabilitasyonu tamamladı. TMZ, bir ay önce ruhsal tedavi merkezine yatan 37 yaşındaki şarkıcının henüz tamamen iyileşmediğini belirtti.