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500 kilogram çikolatadan Atatürk Anıtı 27 Nisan 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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Samsun'un simgesi ve Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'in eseri olan bronz Atatürk Anıtı'nın benzeri, Azerbaycanlı pasta ustası Senan Pashayev tarafından 500 kilogram çikolata kullanılarak yapıldı.
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Azerbaycanlı pasta ustası Senan Pashayev, Samsun'un simgesi konumundaki bronz Atatürk Anıtı'nın benzerini yapmak için 500 kilogram çikolata kullandı.