Polisin mesaisi erken başladı... Taksim'de 1 Mayıs bariyerleri
Polisin mesaisi erken başladı... Taksim'de 1 Mayıs bariyerleri
28 Nisan 2019, Pazar
cumhuriyet.com.tr
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı.
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Önlemler kapsamında güvenlik çemberi oluşturulması amacıyla Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi.
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Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet anıtı önü, İstiklal Caddesi girişine konulan bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirilmesi bekleniyor.
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