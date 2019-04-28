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Polisin mesaisi erken başladı... Taksim'de 1 Mayıs bariyerleri 28 Nisan 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
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Haber görseli
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı.