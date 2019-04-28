Cezaevinde yapılan suç aletleri gün yüzüne çıktı
Cezaevinde yapılan suç aletleri gün yüzüne çıktı
28 Nisan 2019, Pazar
cumhuriyet.com.tr
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MALATYA'da, 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda mahkumların gizlice yaptıktan sonra ele geçirilen delici ve kesici suç aletler gösterildi.
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