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Cezaevinde yapılan suç aletleri gün yüzüne çıktı 28 Nisan 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr

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MALATYA'da, 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda mahkumların gizlice yaptıktan sonra ele geçirilen delici ve kesici suç aletler gösterildi.
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