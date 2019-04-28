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'SURİYE'YE GÖNDERECEĞİZ'



Suriye'de, zor şartlarda yaşayanları da düşündüklerini kaydeden Langerud, "Onların birçok kıyafete ihtiyacı var. Bizim herhangi bir iletişimimiz yok ama yaptıklarımızı paketlere toplamaya başladık. Ördüğümüz battaniye ve kıyafetleri topluyoruz. Bazı kişiler bize yardım edecek ve bu paketleri onlara yardım için göndereceğiz. Norveç'te de böyle bir kulübümüz var ve onlar da bize bu konuda destek verecek. Oradaki örülmüş eşyaları Suriye'ye göndereceğiz" dedi.