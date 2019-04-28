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Yerleşik Norveçli kadınlardan 'sevgi örgüsü' 28 Nisan 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr

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Haber görseli
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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, yerleşik Norveçli kadınlar, kurdukları 'Örgü Kulübü' ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Yaptıkları el emeği ürünleri Kemer'deki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra yurt dışına da gönderen kadınlar, şimdi ise Suriye'de zor şartlarda yaşayanlar için çalışma başlattı.