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Ancak Şikel'in bu sözlerine Hatice'den zehir zembelek yanıtlar geldi. Ünlü mankenin sözlerinden rahatsız olduğu görülen Hatice, "Ben kiminle muhatap olup olmayacağımı bilirim" diyerek şu ifadelerde bulundu:



Otel odasında evli adamı...

"Bir zamanların tostçu çağlası bunu sen mi söylüyorsun? Ah be canım en azından tostumu yiyip beklemedim otel odasında evli adamı."