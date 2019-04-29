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Hatice'den Çağla Şıkel'e olay sözler: Otel odasında evli adamı.. 29 Nisan 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

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Şarkıcı Hatice, geçtiğimiz günlerde popo açma skandalına yorum yapan Çağla Şikel hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti.
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Bir defilede kameraların önünde yaptığı hareketle haftalarca konuşulan şarkıcı Hatice, bu sefer kendisine yorum yapanlara saldırmaya başladı. Yaptığı hareket yüzünden gelen hakaretlere dayanamadığını geçtiğimiz günlerde belirten Hatice, kendisi hakkında yorum yapan Çağla Şikel'e adeta ateş püskürdü.