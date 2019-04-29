İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?
İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?
29 Nisan 2019, Pazartesi
cumhuriyet.com.tr
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2016 yılında temeli atılan, İstanbul yeni Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı’nın 1. etabında istasyonlarda gelinen son durum havadan görüntülendi.
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Metro Hattı’nın 1. etabı 2019 yılında, 2. etabı ise 2021 yılında hizmete sunulacak.
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Metro hattında yer alan İhsaniye, Işıklar Otogar, Göktürk, Kemerburgaz istasyonlarında çalışmalar göze çarparken, gelinen son nokta havadan drone ile görüntülendi.
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Toplam uzunluğu yaklaşık 70 kilometre olacak hattın, Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı yönünde uzunluğu yaklaşık 37,5 kilometre, İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı yönünde ise 32 kilometre olarak tasarlandı.
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İstanbul Havalimanı’nı şehir merkezine bağlayacak metro hattının ilk etabı 2019’da ikinci etabı ise 2021’de hizmete açılacak.
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İstanbul Yeni Havalimanı Güzergah
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek. Hatta sırasıyla Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Havalimanı-1, Havalimanı-2 ve Havalimanı-3 istasyonları bulunacak.
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Bu istasyonlar her biri yaklaşık 37 kilometre uzunluğunda olan 5.70 metre iç çaplı iki adet ana hat tüneli ve toplam uzunluğu yaklaşık 1.1 kilometre olan makas tünelleri ile birbirine bağlanacak.
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Sefer sıklığının 3 dakika olarak planlandığı hatta, maksimum işletme hızı 120 km/saat olup, istasyonlar ve güzergâh araçların 4’lü veya 8’li diziler halinde vatandaşlara hizmet edecek.
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Entegre edilecek hatlar
Yeni metro ile saatte tek yönde 70 bin yolcu taşınabilecek. Hat tamamlandığında, Gayrettepe İstasyonu’nda Metrobüs ve Şişhane - Taksim - 4.Levent - Hacıosman Metro Hattı ile Kağıthane İstasyonu'nda Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı ile entegre olacak.
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