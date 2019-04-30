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Josef Sural'ın ailesi Antalya'dan ayrıldı 30 Nisan 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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Trafik kazasında yaşamını yitiren Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın eşi ve kızları Antalya'dan ayrıldı.
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Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun Kayseri deplasmanından döndüğü VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Josef Sural için kulüp tesislerindeki antrenman sahasında tören düzenlendi.