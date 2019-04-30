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Kuzey Afrika’dan yola çıkan, Latince adı Vanessa-Cynthia Cardui olan Diken kelebeği, Mersin’in dört bir yanında kendini gece gündüz hissettirirken çiftçilerin tedirginlik yaşaması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaparak kelebeğin her bahar Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya göç ettiğini belirterek şunları ifade etti: "Diken Kelebeği kuzey yarımkürenin tamamı, Afrika ve Avustralya kıtaları ile küresel olarak en yaygın dağılış gösteren kelebek türlerindendir. Türkiye’nin tüm illerinde bulunmaktadır. Bu tür göçmen kelebeklerdendir. Baharda kuzey Afrika’dan Avrupa’ya göç ederler. Çayırlar, makilikler ve ormanlık alanlarda yaşarlar. Konukçuları devedikeni, hatmi çiçeği türleri, galagan, ebegümeci, ısırgan, boğa dikeni gibi yabani bitkiler ile beslenir. Bu kelebek türünün mevcut tarımsal yapımıza herhangi bir zararı yoktur. Tüm çiftçilerimize önemle duyurulur."