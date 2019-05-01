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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nünden kareler 1 Mayıs 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü,Türkiye'nin birçok ilinde kutlanıyor. İstanbul'da ise Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Alanlardan kareler.
Haber görseli
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