1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nünden kareler
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nünden kareler
1 Mayıs 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü,Türkiye'nin birçok ilinde kutlanıyor. İstanbul'da ise Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Alanlardan kareler.
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