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Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey 1 yaşında 1 Mayıs 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile Feyza Aktan Deniz'in oğulları Kuzey, geçtiğimiz sene 30 Nisan'da dünyaya gelmişti. Çift, 1 yaşına giren oğulları Kuzey'in doğum gününü kutladı
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Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016’dan beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile geçen martta nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey, geçtiğimiz sene 30 Nisan'da dünyaya gelmişti.