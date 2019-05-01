Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey 1 yaşında
Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey 1 yaşında
1 Mayıs 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile Feyza Aktan Deniz'in oğulları Kuzey, geçtiğimiz sene 30 Nisan'da dünyaya gelmişti. Çift, 1 yaşına giren oğulları Kuzey'in doğum gününü kutladı
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Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016’dan beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile geçen martta nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey, geçtiğimiz sene 30 Nisan'da dünyaya gelmişti.
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"AŞKLARIM BENİM"
Çift, 1 yaşına giren oğulları Kuzey'in doğum gününü kutladı. Özcan Deniz, doğum gününden kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Aşklarım benim. Doğum günü hazırlığı ciddi iştir. Mutlu yaşlar canım oğlum" notunu düştü.
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