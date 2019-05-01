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O elbiseyi neden giydiğini 21 yıl sonra açıkladı 1 Mayıs 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Ünlü oyuncu Rose McGowan, 1998 yılında MTV Video Müzik Ödülleri töreninde giydiği ve neredeyse tüm vücudunu açıkta bırakan kıyafeti neden giydiğini yıllar sonra açıkladı.
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Amerikalı oyuncu Rose McGowan, 1998 yılında MTV Video Müzik Ödülleri töreninde giydiği kıyafetle ilgili yıllar sonra açıklama yaptı.