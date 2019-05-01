O elbiseyi neden giydiğini 21 yıl sonra açıkladı
O elbiseyi neden giydiğini 21 yıl sonra açıkladı
1 Mayıs 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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Ünlü oyuncu Rose McGowan, 1998 yılında MTV Video Müzik Ödülleri töreninde giydiği ve neredeyse tüm vücudunu açıkta bırakan kıyafeti neden giydiğini yıllar sonra açıkladı.
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Amerikalı oyuncu Rose McGowan, 1998 yılında MTV Video Müzik Ödülleri töreninde giydiği kıyafetle ilgili yıllar sonra açıklama yaptı.
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Törene katıldığı dönemde 25 yaşında olan McGowan, neredeyse tamamen çıplak göründüğü kıyafeti, uğradığı cinsel saldırıya yanıt olarak giydiğini söyledi.
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Verdiği bir röportajda “O kıyafeti giymemin bir sebebi vardı” diyen McGowan, “Tecavüze uğramamdan sonra toplum içine ilk çıkışımdı” ifadesini kullandı.
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Ünlü oyuncu, “Russell Crowe ve Gladyatör gibi bir şeydi ve Gladyatör’ün ringde ortaya çıktığında ‘Eğlenmiyor musunuz?’ demesi gibi olduğunu düşündüm. Bu yüzden bunu yaptım. Saldırıya verdiğim yanıt buydu” dedi.
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McGowan, Hollywood’u ünlü yapımcısı Harvey Weinstein’i 1997 yılında kendisine tecavüz etmekle suçlamıştı. Ünlü oyuncu, pek çok kadın tarafından taciz ve tecavüzle suçlanan Weinstein’e karşı konuşan ilk isimlerden biriydi.
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McGowan ayrıca Hollywood’da tacize karşı başlatılan #MeToo ve Time’s Up hareketlerinin de kurucularından biri oldu.
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McGowan, geçen yıl katıldığı Dr. Mehmet Öz’ün Dr. Oz adlı programında da ikonik elbisesiyle ilgili konuşmuş ve “Daha önce hiç böyle bir kıyafet giymemiştim. Bu, politik bir ifadeydi. Tabii o zamalar Instagram ve Twitter yoktu, kendinizi ifade etme aracınız yoktu” demişti.