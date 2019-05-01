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McGowan, geçen yıl katıldığı Dr. Mehmet Öz’ün Dr. Oz adlı programında da ikonik elbisesiyle ilgili konuşmuş ve “Daha önce hiç böyle bir kıyafet giymemiştim. Bu, politik bir ifadeydi. Tabii o zamalar Instagram ve Twitter yoktu, kendinizi ifade etme aracınız yoktu” demişti.