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Lüks sitenin havuzunda şoke eden görüntü 2 Mayıs 2019, Perşembe İHA

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde lüks bir sitenin yüzme havuzunun içerisine düşen buzağıyı gören site sakinleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kafasını havuz merdivenlerine de sıkıştıran buzağı, itfaiye ekipleri tarafından havuzdan çıkarıldı.
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Gümüşlük Mahallesi Salkım Sokak'ta bulunan lüks bir sitenin yüzme havuzuna düşen buzağı, site sakinlerini şok etti. İçi su dolu yüzme havuzunun merdivenlerine de kafası sıkışan buzağıyı site sakinleri kurtarmak için seferber oldu.