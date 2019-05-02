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Yunan polisi tarafından dövüldüğünü ve sırtı ile kolunun yara içinde olduğunu söyleyen Süfyan Muhammed, "Pakistan'dan İran üzerinden kaçak yolla Türkiye'ye geçtim. Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan polisi beni yakaladı, 'Siz buraya neden geliyorsunuz, siz Müslümansınız, Yeni Zelanda'daki gibi sizi de katledeceğiz' dedi. Bizi dövdüler, sonra kampa götürdüler, aramızda hamile kadınlar vardı onları da darbettiler. Çok zulüm edip Türkiye'ye geri gönderdiler. Cop ve sopalarla bizi dövdüler. Yaklaşık 200 kişi vardı kampta bizim gibi bekleyen. Onlarla birlikte hızlı botla 10 kişilik gruplar halinde Türkiye'ye geri gönderdiler" dedi.