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Yunan polisi Pakistanlı göçmenleri dövüp Türkiye'ye gönderdi iddiası 2 Mayıs 2019, Perşembe DHA

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YASA dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polise yakalanan Pakistanlı göçmenler Süfyan Muhammed (26) ile Ali Bari (18), Yunan polisini kendilerini döverek, para ve değerli eşyalarını aldıktan sonra Meriç Nehri üzerinden botla zorla Türkiye'ye gönderdiğini söyledi.
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Pakistanlı Ali Bari de, Yunanistan'da 4 gün aç susuz bekledikten sonra kara yolunda giderken polislerin kendilerini yakaladığını anlattı. Bari, "Karakola götürüp bizi dövdüler. Sonra Türkiye sınırına getirip bota bindirmeden tekrar dövdüler. Üzerimizdeki para ve değerli eşyaları da aldılar. Sonra da zorla bota bindirip Türkiye'ye gönderdiler. Türkiye tarafında askerler bize çok yardımcı oldu. Ben Selanik'te akrabalarımın yanına gidecektim" diye konuştu.