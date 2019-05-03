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64 yaşındaki emekli mühendis Bruce Campbell, her zaman yeni şeyler üretmeyi seven bir adamdı. 20 yaşındayken, Oregon'daki Hillsboro ormanında, 20.000 EURO karşılığında dört hektarlık bir arazi parçası satın aldı. Sonrasında olanlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü! HavArenaMedya hesabındaki görseller yer aldı.