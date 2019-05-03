Emekli mühendis Boeing 727'yi eve dönüştürdü 3 Mayıs 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr
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Mühendis olan Bruce Campbell, Portland, Oregon bölgesinde ormanlık arazide 10 dönümlük alana Boeing 727 tipi uçağı ev şeklinde dizayn ederek uçakta yaşamaya başladı.
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64 yaşındaki emekli mühendis Bruce Campbell, her zaman yeni şeyler üretmeyi seven bir adamdı. 20 yaşındayken, Oregon'daki Hillsboro ormanında, 20.000 EURO karşılığında dört hektarlık bir arazi parçası satın aldı. Sonrasında olanlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü! HavArenaMedya hesabındaki görseller yer aldı.