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Mimar Sinan tarafından yapılan su kemerinin dibinde ateş yakıp yazı yazdılar 3 Mayıs 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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“ÇOK RAHATSIZ OLUYORUZ”
Bir başka mahalle sakini Hakime Kazak da, “Geliyorlar, yakıyorlar, içiyorlar, geceleri bağırıyorlar. Çok rahatsız oluyoruz. Genç kızlarımız akşam 9 -10 gibi geliyorlar.
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Esenler’de bulunan ve 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan tarihi Avasköy Su Kemeri madde ve alkol bağımlılarının mekanı oldu. 5 yıl önce aslına uygun restore edilen tarihi kemerin duvarları, dibinde yakılan ateşler sonucunda simsiyah olurken, taşlarına da sprey boyayla yazılar yazıldı.