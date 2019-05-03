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Esenler Atışalanı’nda "Yılanlı kemer" olarak da bilenen Avasköy Su Kemeri’nin restorasyonu Esenler Belediyesi tarafından 19 Eylül 2012’de başlatılarak 10 Aralık 2013’te aslına uygun olarak baştan aşağı yenilendi. 16’ncı yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan 400 yıllık tarihi yapı, açılışın hemen ardından madde ve alkol bağımlılarının meskeni oldu. Özellikle son yıllarda daha da artan bağımlılar, hem tarihi esere zarar verdi, hem de kemer çevresinde oturan vatandaşları canlarından bezdirdi. Tarihi yapının hemen dibinde yakılan ateşler sonucu duvarları simsiyah oldu, taşların üzerine sprey boyalarla çeşitli yazılar yazıldı.

