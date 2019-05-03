Erzincan'da Karasu Nehri taştı: Tarım arazileri sular altında kaldı
Erzincan'da Karasu Nehri taştı: Tarım arazileri sular altında kaldı
3 Mayıs 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
1
Erzincan'da Karasu Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı.
2
Erzincan'da il genelinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
/Archive/2019/5/3/1376449_resource/23AB090B-D498-408A-B7C5-E8CC71090857_29665516.jpg
3
Karların erimesi ve aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Karasu Nehri'nde taşkın yaşandı.
/Archive/2019/5/3/1376449_resource/66E9DD9E-BB4B-4E97-8084-1BB55FC814DE_29665518.jpg
4
Kent merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Kargın beldesinde yoğun yağmur sonrası Karasu Nehri'nin taşması sonucu bazı tarla, bahçe ve köy yolu su altında kaldı.
/Archive/2019/5/3/1376449_resource/97D783F8-927C-41BD-ACB1-6C11952D3D02_29665521.jpg
5
Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde, Yollarüstü, Büklümdere, Yuvalı, Çayırdüzü, Kemerçam, Kösebey kışlağı köyü ile grup köy yollarının taşkınlar nedeniyle kapalı olduğu öğrenildi.
/Archive/2019/5/3/1376449_resource/7814EB86-7CB9-46DB-92E7-C682693D409E_29665520.jpg
6
Su baskını nedeniyle beldede içme suyu ve kanalizasyon alt yapısında da tahribat oluştu.
/Archive/2019/5/3/1376449_resource/E7676B03-EFC4-45A8-924F-8DDACAD0CF54_29665519.jpg
7
İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler bölgede çalışmalara başladı.
/Archive/2019/5/3/1376449_resource/EACF7E33-2DBF-4246-992C-098CC1373BD2_29665517.jpg