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Erzincan'da Karasu Nehri taştı: Tarım arazileri sular altında kaldı 3 Mayıs 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Erzincan'da Karasu Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı.
Haber görseli
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Erzincan'da il genelinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.