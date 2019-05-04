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Geri dönüşüm kutusunda mahsur kaldı! 4 Mayıs 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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KADIKÖY'de geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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