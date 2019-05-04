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Peş peşe çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi 4 Mayıs 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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Diyarbakır'da etkili olan sağanak sırasında peş peşe çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.
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Kentte Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.