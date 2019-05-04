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TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi 4 Mayıs 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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Kağıthane'de yokuş yukarı çıkan TIR'daki doğalgaz hattı borularının yola savrulması sonucu 5 araç hasar gördü.
Haber görseli
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Kaza, Gürsel Mahallesinde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. 34 JNH 18 plakalı TIR'ın sürücüsü yokuş çıktığı sırada dorsede bulunan doğalgaz hattı boruları henüz bilinmeyen bir nedenle yola saçıldı.