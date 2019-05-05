Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Azez şehidi Yüzbaşı Özdemir için uğurlama töreni 5 Mayıs 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
SURİYE’nin Halep kentine bağlı Azez kasabasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Yüzbaşı Celalettin Özdemir’in (35) cenazesi, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından Ankara’ya uğurlandı.
Haber görseli
2
Zeytin Dalı Harekâtı ile arındırılan Azez bölgesinde dün PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları ateşte Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir şehit oldu, Binbaşı Sıtkı Doğruer ise yaralandı.