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BAYRAMDAN SONRA DÜĞÜN YAPACAKTIHakkâri'deki saldırıda, Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış'ın (25) Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin Argıthanı Mahallesi İbrahim Paşa Caddesi'ndeki baba ocağına giden Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu ve beraberindekiler, aileye acı haberi verdi. Argıthanı Mahallesi Muhtarı Şenol Özmen, şehidin ilçede yaşayan ikiz kızkardeşi olduğunu belirterek, "Şehidimiz 4 yıldır görev yapıyordu. 6 ay kadar önce nişanlanmıştı. Bayram sonu da düğün yapmayı planlıyordu. Ilgın'ımızın, Konya'mızın ve ülkemizin başı sağ olsun" dedi.ŞEHİTLER İÇİN HAKKÂRİ'DE TÖRENHakkâri'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesi Distepe üs bölgesine yönelik saldırıda şehit düşen 3 asker için Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende, duygusal anlar yaşandı. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin ardından dualar edildi. Askerler ve Özel Harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere konulan Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Piyade Sözleşmeli Erler Ethem Barış ve Servet Akkuş'un Türk bayrağına sarılı tabutları, helikopterle Yüksekova'ya, oradan da uçakla toprağa verilmek üzere memleketleri Adana, Konya ve Afyonkarahisar'a gönderildi.

Azez şehidi Yüzbaşı Özdemir için uğurlama töreni