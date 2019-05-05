Azez şehitlerinin hikayeleri yürek dağladı!
Azez şehitlerinin hikayeleri yürek dağladı!
5 Mayıs 2019, Pazar
AA
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Bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından dün düzenlenen hain saldırılarda biri yüzbaşı, 4 askerimiz şehit oldu. İşte bugün ve yarın son yolculuklarına uğurlanması beklenen şehitlerimizin yürek yakan öyküleri...
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Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Azez kasabasında şehit olan Yüzbaşı Celalettin Özdemir (35) ile Irak'ın kuzeyinden Hakkâri'deki askeri üsse düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen askerlerimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış ve Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un acı haberleriyle gözyaşına boğuldu.
EVLİ VE BİR ÇOCUĞU VARDI
Zeytin Dalı Harekât bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in cenazesi, bu sabah Gaziantep'teki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ankara'ya gönderildi.
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Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, AKP Gaziantep milletvekilleri Sait Kirazoğlu, Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile askeri ve sivil erkan katıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Özdemir'in naaşı törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.
ÜÇ AY ÖNCE EVLENMİŞTİ
Hakkâri'de şehit olan askerlerden Adana'nın İmamoğlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan'ın (28),3 ay önce evlendiği öğrenildi. Oğullarının şehit haberini alan baba evinde ise yas hakim oldu. Şehit Mehmet Erdoğan cenazesinin yarın öğleden sonra Sevinçli Köy Mezarlığı´nda toprağa verileceği belirtildi.
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ÜÇ AYLIK BİR BEBEĞİ VARDI
Hakkâri'de şehit düşen Piyade sözleşmeli er Servet Akkuş'un (25) şehadet haberi Afyonkarahisar'daki ailesine ulaştı. Şehidin İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyündeki baba ocağına giden İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan ve askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileriyle Akkuş ailesine acı haberi verdi. Oğullarının şehadet haberini alan anne Ayşe ile baba Zafer Akkuş gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Akkuş'un evli olduğu ve 3 aylık bir erkek bebeğinin bulunduğu öğrenildi.
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