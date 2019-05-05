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Azez şehitlerinin hikayeleri yürek dağladı! 5 Mayıs 2019, Pazar AA

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Bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından dün düzenlenen hain saldırılarda biri yüzbaşı, 4 askerimiz şehit oldu. İşte bugün ve yarın son yolculuklarına uğurlanması beklenen şehitlerimizin yürek yakan öyküleri...
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Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Azez kasabasında şehit olan Yüzbaşı Celalettin Özdemir (35) ile Irak'ın kuzeyinden Hakkâri'deki askeri üsse düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen askerlerimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış ve Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un acı haberleriyle gözyaşına boğuldu.

EVLİ VE BİR ÇOCUĞU VARDI

Zeytin Dalı Harekât bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in cenazesi, bu sabah Gaziantep'teki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ankara'ya gönderildi.