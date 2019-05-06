Ankaralıları şaşırtan görüntü
Ankaralıları şaşırtan görüntü
6 Mayıs 2019, Pazartesi
cumhuriyet.com.tr
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Ankara'da Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları etkili oldu.
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Başkentte öğle saatlerinden itibaren gökyüzünü kaplayan toz günlük hayatı olumsuz etkiledi.
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Şehrin merkezinde görülen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 5 metreye kadar düştü.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu ve Kuzey bölgeleri için gündüz saatlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapmıştı.