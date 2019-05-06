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Ankaralıları şaşırtan görüntü 6 Mayıs 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

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Ankara'da Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları etkili oldu.
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Başkentte öğle saatlerinden itibaren gökyüzünü kaplayan toz günlük hayatı olumsuz etkiledi.