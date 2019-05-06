4

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Halkın iradesini gasp edenler, meşruiyetini tamamen yitirmiştir. Saray rejimi ülkemizi uçuruma sürüklemek istese de, demokrasiye inananlar sonunda mutlaka kazanacaktır. Çocuklarımızın geleceği için azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz