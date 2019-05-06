CHP'den İstanbul kararına tepki: Bugün 7 YSK üyesinin onurunu çaldılar!
CHP'den İstanbul kararına tepki: Bugün 7 YSK üyesinin onurunu çaldılar!
6 Mayıs 2019, Pazartesi
cumhuriyet.com.tr
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İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu: YSK’nın İBB seçimlerinin yenilenmesi kararı aldığı bildiriliyor. Bu bir rezalettir, hukukun katlidir...
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CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: #6Mayıs1972 Tam Bağımsız Türkiye diyenler idam edildi.
#6Mayıs2019SarayYSKDarbesi Saray YSK eliyle demokrasiyi idam etti.
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Oyları çalmak istediler, çaldırmadık! Çuvalları çalmak istediler, çaldırmadık! Seçimi çalmak istediler, çaldırmadık! Bugün 7 YSK üyesinin onurunu çaldılar!!!
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CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Halkın iradesini gasp edenler, meşruiyetini tamamen yitirmiştir. Saray rejimi ülkemizi uçuruma sürüklemek istese de, demokrasiye inananlar sonunda mutlaka kazanacaktır. Çocuklarımızın geleceği için azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: İstanbul seçimleri hakkında verilen karar kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Fakat yılgınlık ve karamsarlığa asla yer yok. Başlayan değişimi hiçbir güç durduramaz. @ekrem_imamoglu
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: İstanbul'da da hak yerini bulacak!
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CHP Mersin Milletvekili, TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır: Dün belediyelerini kaybetmişlerdi, bugün ise aynı zamanda onur ve şereflerini kaybettiler...
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CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç: Maalesef,bütün kurumları çürüttüler.Birinciliği YARGIYA verdiler.
YSK planlı ve kasıtlı olarak siyasi talimatla hukuku yok saymaya devam ediyor.
Dünyaya rezil oluyoruz!!!