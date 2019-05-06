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CHP'den İstanbul kararına tepki: Bugün 7 YSK üyesinin onurunu çaldılar! 6 Mayıs 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

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İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu: YSK’nın İBB seçimlerinin yenilenmesi kararı aldığı bildiriliyor. Bu bir rezalettir, hukukun katlidir...
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CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: #6Mayıs1972 Tam Bağımsız Türkiye diyenler idam edildi.
#6Mayıs2019SarayYSKDarbesi Saray YSK eliyle demokrasiyi idam etti.