1

İktidara boyun eğen YSK, demokrasi tarihine utanç olarak geçecek bir karara imza attı. İstanbul seçimi yenilenecek. Hukuku ve önceki kararlarını çiğneyen YSK, AKP’nin talebiyle İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul seçimini 4’e karşı 7 oyla iptal etti. Seçimin 23 Haziran’da yenilenmesine karar verildi. 36 gündür usulsüzlük bulamayan kurul, bazı sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmamasını gerekçe gösterdi. YSK, böylelikle kendi kusurunu, seçmen ve seçilene yükledi.



İktidara yakın gazeteler 'demokrasinin zaferi' derken, muhalif gazeteler ise kararı 'sandığa darbe' dedi.



İşte günün gazete manşetleri...

