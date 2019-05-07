Spor dünyasından Ekrem İmamoğlu'na destek
Spor dünyasından Ekrem İmamoğlu'na destek
7 Mayıs 2019, Salı
cumhuriyet.com.tr
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İstanbul seçimlerinin yenilenme kararının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan destek yağdı. Spor dünyasından bir çok isim de İmamoğlu'na destek verdi. İşte o mesajlar... NBA'de forma giyen Mehmet Okur
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Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giyen eski milli futbolcu Olcan Adın da Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı verenler arasındaydı.
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Süper Lig’de Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen eski milli futbolcu Gökhan Zan da Ekrem İmamoğlu’na destek veren isimler arasındaydı.
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“Her şey çok güzel olacak” etiketini kullanarak Ekrem İmamoğlu’na destek veren sporcular arasına Beşiktaşlı basketbolcu Şafak Edge de katıldı.
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Fenerbahçe Yöneticisi Metin Şen de “Her şey çok güzel olacak” etiketini kullanarak Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.
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Sabah gazetesi yazarı ve Sabah Spor Servisi Dış Haberler Sorumlusu Uğur Karakullukçu da em Yılmaz’ın “Her şey çok güzel olacak” adlı filminden bir sahne paylaşarak YSK kararına karşı göndermede bulundu.
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Beşiktaş basketbolcusu Samet Erdi Geyik de YSK kararına tepki gösterenler arasındaydı.
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