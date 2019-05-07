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Spor dünyasından Ekrem İmamoğlu'na destek 7 Mayıs 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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İstanbul seçimlerinin yenilenme kararının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan destek yağdı. Spor dünyasından bir çok isim de İmamoğlu'na destek verdi. İşte o mesajlar... NBA'de forma giyen Mehmet Okur
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Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giyen eski milli futbolcu Olcan Adın da Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı verenler arasındaydı.