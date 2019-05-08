Instagram fenomeni çiftten tepki toplayan paylaşım 8 Mayıs 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr
1
'Backpackdiariez' isimli Instagram hesabını yöneten seyahat blogger'ları Camille ve Jean son paylaşımlarıyla sosyal medyayı ikiye ayırdı.
2
Paylaşımda Camille ve Jean'in kendilerini ünlü tren hattından sarkarak fotoğraf çekildiği görülüyordu.
Seyahat bloger'ları Camille ile Jean'ın Sri Lanka'da paylaştıkları fotoğraf olay oldu. Trenden kendilerini sarkıtarak poz veren çift, kötü örnek olmakla eleştiri yağmuruna tutuldu
Seyahat bloger'ları Camille ile Jean'ın Sri Lanka'da paylaştıkları fotoğraf olay oldu. Trenden kendilerini sarkıtarak poz veren çift, kötü örnek olmakla eleştiri yağmuruna tutuldu