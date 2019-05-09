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Sunucu Hakan Hatipoğlu, tanık olduğu o anları Twitter hesabından paylaştı.



İşte Hatipoğlu'nun paylaşımı;



"Cem Yılmaz gösteride fenalaştı. Başta herkes şaka sandık. Kulise yönelip, "Cidden iyi değilim" deyince herkes dondu kaldı. Sonrasında anonsla ve 20 dakika gösteriye ara verildi. Yarım saate bomba gibi döndü. Tansiyonu düşmüş ama korkuttu sonrası kahkahalar.. Geçmiş olsun üstad"