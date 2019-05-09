Cem Yılmaz'ı izleyenler şoke oldu! Sahnede birden 'iyi değilim' dedi ve...
Cem Yılmaz'ı izleyenler şoke oldu! Sahnede birden 'iyi değilim' dedi ve...
9 Mayıs 2019, Perşembe
cumhuriyet.com.tr
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Komedyen Cem Yılmaz, sahnede birden 'cidden iyi değilim' deyince herkes şoke oldu.
Fenalaşan Cem Yılmaz hemen kulise gitti.
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Cem Yılmaz gösterisi sırasında fenalaştı. 20 dakikalık molanın ardından tekrar sahneye dönen komedyenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.
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Sunucu Hakan Hatipoğlu, tanık olduğu o anları Twitter hesabından paylaştı.
İşte Hatipoğlu'nun paylaşımı;
"Cem Yılmaz gösteride fenalaştı. Başta herkes şaka sandık. Kulise yönelip, "Cidden iyi değilim" deyince herkes dondu kaldı. Sonrasında anonsla ve 20 dakika gösteriye ara verildi. Yarım saate bomba gibi döndü. Tansiyonu düşmüş ama korkuttu sonrası kahkahalar.. Geçmiş olsun üstad"
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