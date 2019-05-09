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Cem Yılmaz'ı izleyenler şoke oldu! Sahnede birden 'iyi değilim' dedi ve... 9 Mayıs 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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Komedyen Cem Yılmaz, sahnede birden 'cidden iyi değilim' deyince herkes şoke oldu.

Fenalaşan Cem Yılmaz hemen kulise gitti.
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Cem Yılmaz gösterisi sırasında fenalaştı. 20 dakikalık molanın ardından tekrar sahneye dönen komedyenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.