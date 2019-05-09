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Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan hayatını kaybetti! 9 Mayıs 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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22 yıl önce Çağlı Şıkel'in birinci seçildiği yarışmada Türkiye 3'üncü güzeli seçilen Nilay Ceylan 44 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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1997 yılında, 20 yaşındayken, Çağla Şıkel’in birinci olduğu güzellik yarışmasında üçüncülüğü kazanan Ceylan 44 yaşındaydı. Sakin bir hayatı tercih eden ve annesi ile Çatalca’da yaşamaya başlayan genç kadın, küpe, kolye ve bileklik tasarımları yapıyordu…