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Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce 2015 yılında 'Muş 1071' ismi ile tescillenen Muş lalesi büyük ilgi görüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yeşeren Muş Ovası'nda açan laleler bir anda araziyi kırmızıya boyadı. Doğal güzellikleri ile görenleri büyüleyen ve 15-20 gün ömrü olan Muş Lalesi'ne, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Eşi, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte Muş Ovası'nı gezen Fatma Selçuk, "Dağlardaki karlar erimeden, baharda laleleri görebiliyoruz. Ömürleri de çok kısa, çocuklarımızın bu güzelliğe şahit olmasını istedik. Muş'ta yaşayan herkesin gelip, bunu çocuklarına göstermesi lazım" dedi.