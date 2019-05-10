İlkbaharın C vitamini deposu: Çilek 10 Mayıs 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr
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Günümüzde artık her mevsim görmeye alışmış olsak da mevsiminde yenilen çileğin tadı gerçekten başka. Çileğin iştah açan görüntüsü kadar besleyici içeriği ile de bir o kadar çekici olduğunu söyleyen Acıbadem Adana Hastanesi’nden Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir, bu kırmızı meyvenin bahar ve yaz aylarında kilo vermek isteyenlerin veya kilosunu korumak isteyenlerin tercihi olmaya devam edeceğinin altını çiziyor.
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Vitamin ve mineral kaynağı
Günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan çilek; B, E, K vitaminleri açısından zengin olmasının yanı sıra hamilelik döneminde olan kadınlar için gerekli olan folat içeriğine de sahip. 1 porsiyon çilek (10 -12 adet kadar) tükettiğinizde folat ihtiyacınızın yüzde 10'u karşılanmış oluyor. Kış aylarında bağışıklık sistemimiz için tükettiğimiz portakal ve mandalinanın yerini bahar aylarında çilek gibi kırmızı meyveler alıyor. Yüksek C vitamini içeren çilek de bunlardan biri. Çilek, C vitaminin dışında kalsiyum, demir, bakır ve magnezyum mineralleri içeriyor.
Günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan çilek; B, E, K vitaminleri açısından zengin olmasının yanı sıra hamilelik döneminde olan kadınlar için gerekli olan folat içeriğine de sahip. 1 porsiyon çilek (10 -12 adet kadar) tükettiğinizde folat ihtiyacınızın yüzde 10'u karşılanmış oluyor. Kış aylarında bağışıklık sistemimiz için tükettiğimiz portakal ve mandalinanın yerini bahar aylarında çilek gibi kırmızı meyveler alıyor. Yüksek C vitamini içeren çilek de bunlardan biri. Çilek, C vitaminin dışında kalsiyum, demir, bakır ve magnezyum mineralleri içeriyor.