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Kilo kontrolüne yardımcı



Özellikle ikindi ara öğünlerinde 1 kase çileğin yanında 2 salatalık ve 10-15 adet çiğ badem ile oldukça taze ve vücudunuzun su ihtiyacını karşılayan bir ara öğün yapmak mümkün. Sabah kahvaltılarında süt ve yulaf ile hazırlayacağınız yulaf lapasının üzerinde 5-6 çilek kullanmak da son derece faydalı. 100 gram çilek ortalama 35 kaloriye eşdeğer. Çilek, yüksek su içeriği sayesinde özellikle yaz aylarında vücut için gerekli olan suyu karşılamaya da yardımcı oluyor. Bu nedenle de zayıflama diyetlerinde diyetisyenler tarafından sıkça kullanılıyor.

