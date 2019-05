2

Vitamin ve mineral kaynağı





Günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan çilek; B, E, K vitaminleri açısından zengin olmasının yanı sıra hamilelik döneminde olan kadınlar için gerekli olan folat içeriğine de sahip. 1 porsiyon çilek (10 -12 adet kadar) tükettiğinizde folat ihtiyacınızın yüzde 10'u karşılanmış oluyor. Kış aylarında bağışıklık sistemimiz için tükettiğimiz portakal ve mandalinanın yerini bahar aylarında çilek gibi kırmızı meyveler alıyor. Yüksek C vitamini içeren çilek de bunlardan biri. Çilek, C vitaminin dışında kalsiyum, demir, bakır ve magnezyum mineralleri içeriyor.