Kenan Doğulu boşanma iddialarını yanıtlarken Beren Saat'ten ilginç paylaşım
Kenan Doğulu boşanma iddialarını yanıtlarken Beren Saat'ten ilginç paylaşım
10 Mayıs 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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Beren Saat ile boşanacakları konuşulan Kenan Doğulu Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına katılarak açıklamalarda bulundu.
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Doğulu, "Üçüncü insanı ilgilendiren mevzu olduğu zaman zaten biz bunu anons ederiz. O yüzden endişelenen insanları haklı görüyorum ve sevgi saygıyla önlerinde eğliyorum. Onun dışında gündemi meşgul etmek istemeyiz.
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Beren zaten sette ve çok yoğun yaptığınız her haber ister istemez insanı üzüyor. Telefonlarımız susmuyor. İşimizde gücümüzdeyiz sorunumuz yok keyfimiz yerinde." dedi.
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Beren Saat'ten ilginç paylaşım
Oyuncu Beren Saat ise eşi Kenan Doğulu'nun bu açıklamaları yaptığı sırada trafik kazasında yaşamını yitiren çocukluk aşkı, eski sevgilisi Efe Güray ile yer aldıkları bir fotoğrafı kalp emojisi koyarak sosyal medya hesabından paylaştı.
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Saat'in paylaşımına bazı takipçileri, "Kenan'a haksızlık ediyorsun" , "Eşine saygısızlık yapıyorsun" gibi yorumlarda bulundu. Saat daha önce de Efe Günay'ın doğum günü olan 10 Mayıs'ta paylaşımlarda bulunmuştu.