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Kenan Doğulu boşanma iddialarını yanıtlarken Beren Saat'ten ilginç paylaşım 10 Mayıs 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Beren Saat ile boşanacakları konuşulan Kenan Doğulu Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına katılarak açıklamalarda bulundu.
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Doğulu, "Üçüncü insanı ilgilendiren mevzu olduğu zaman zaten biz bunu anons ederiz. O yüzden endişelenen insanları haklı görüyorum ve sevgi saygıyla önlerinde eğliyorum. Onun dışında gündemi meşgul etmek istemeyiz.