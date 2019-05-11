Datçalı balıkçılar fark etti! Görenler şaşkına döndü...
Datçalı balıkçılar fark etti! Görenler şaşkına döndü...
11 Mayıs 2019, Cumartesi
DHA
1
Datça'da ilk kez görülen denizanasına benzeyen şeffaf deniz canlısı şaşkınlık yarattı. Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda’da bir balıkçı tarafından keşfedilen Salpa maxima'nın bir başka türü olduğu ortaya çıktı.
2
Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda’da bir balıkçı tarafından keşfedilen Salpa Maxima’nın bir başka türü olduğu ortaya çıktı.
/Archive/2019/5/11/1387604_resource/datca2.jpg
3
Datçalı balıkçılar tarafından deniz üzerinde ilk kez görülen, denizanasına benzeyen bir canlı türü heyecan yarattı.
/Archive/2019/5/11/1387604_resource/datca3.jpg
4
İlçe merkezinde Akdeniz kıyısındaki limanda bağlı bulunan teknelerinin arasında fark edilen ve turuncu renkli tespih tanesini andıran bölümleri dışında tümüyle şeffaf olan canlıların, birbirleriyle bağlantılı zincir şeklinde hareket ediyor olmaları dikkat çekti.