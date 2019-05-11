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Datçalı balıkçılar fark etti! Görenler şaşkına döndü... 11 Mayıs 2019, Cumartesi DHA

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Datça'da ilk kez görülen denizanasına benzeyen şeffaf deniz canlısı şaşkınlık yarattı. Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda’da bir balıkçı tarafından keşfedilen Salpa maxima'nın bir başka türü olduğu ortaya çıktı.
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Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda’da bir balıkçı tarafından keşfedilen Salpa Maxima’nın bir başka türü olduğu ortaya çıktı.