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İlk yayınlandığında 1 milyon izlenme oranına sahip olan şov, 2011 yılında popülerliğini artırarak 10.4 milyon kişiye ulaştı. Ancak moda şovu, geçtiğimiz yıl sadece 3.3 milyon kişi tarafından izlendi. Markanın kıdemli meleği Adriana Lima, geçtiğimiz yıl Victoria's Secret podyumlarına veda etti.