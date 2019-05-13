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Victoria’s Secret'ın televizyon şovları sona eriyor! 13 Mayıs 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

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Victoria's Secret, televizyon şovlarını bitirme kararı aldığını duyurdu.
Haber görseli
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Victoria's Secret'ın televizyon yayınlarında sona gelindi. Marka televizyon şovlarını bitirme kararı aldığını duyurdu.