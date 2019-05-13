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Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey güzel olacak" sloganını çalan AKP, şimdi de vaatlerini çaldı. Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun öğrenci akbili ve su faturasında indirim sözünü kendi vaadi gibi sunarak " İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun. #DahaGüzelOlacak" yazdı. Binali Yıldırım'a sosyal medyadan tepki yağdı. FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "Sen neymişsin be #Ekremİmamoğlu!!! Bir kazandın değişime neden oldun" yazdı. İşte, Binali Yıldırım hakkında atılan tweet'lerden bazıları...