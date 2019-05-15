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Nefise Karatay'ın kızıyla fotoğrafına yorum yağdı 15 Mayıs 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Eski manken Nefise Karatay, geçtiğimiz günlerde kızıyla çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı.
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Nefise Karatay, Instagram'da yayınladığı kareye, "Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim. " notunu yazdı.